Nel weekend a Pescara il Campionato italiano di Sciabola maschile e femminile Under 14

“Sarà il PalaSport Papa Giovanni Paolo II a ospitare sabato e domenica, 10 e 11 febbraio, il Campionato Italiano di Sciabola Maschile e Femminile Under 14 a squadre ‘Gran Prix Kinder Joy of Moving’. Due giorni di grande scherma a Pescara, un evento che porterà sulla città 78 squadre provenienti da tutta Italia, 300 atleti e relativi tecnici, accompagnatori, famiglie e arbitri, con una ricaduta straordinaria sul territorio in termini di marketing turistico. L’organizzazione è affidata a Fabio Pascale, 29 anni appena, Presidente del Club Scherma Pescara, Associazione sportiva nata in piena pandemia, e che oggi ha saputo conquistare la fiducia della Federazione che ha deciso di affidargli un evento di tale rilevanza”.

Lo ha detto l’assessore allo Sport Patrizia Martelli nel corso della Conferenza stampa odierna convocata per la presentazione della Prova Nazionale a Squadre Under 14 di Sciabola maschile e femminile ‘Gran Prix Kinder Joy of Moving’. Presenti anche il sindaco Carlo Masci, il Presidente del Club Scherma Pescara Fabio Pascale, il Vicepresidente della Federazione Italiana Scherma Vincenzo De Bartolomeo, l’avvocato Matteo Starace componente di staff della Federazione Scherma, il delegato regionale Quintino Moca, il vicepresidente del Coni Alessandra Berghella.

“La scherma è una disciplina sportiva nobile, che rafforza il medagliere italiano in ogni competizione, producendo campioni dello sport – ha rimarcato il sindaco Masci – e a Pescara c’è un’effervescenza in tal senso soprattutto tra i giovani. D’altro canto Pescara è la città dello sport per eccellenza, è la città giovane in cui 10mila persone praticano in maniera costante un’attività agonistica attraverso le tante associazioni del territorio, utilizzando i nostri impianti sportivi riqualificati con investimenti per 8milioni di euro fondi PNRR, dunque impianti sportivi rinnovati o costruiti ex novo. Senza dimenticare chi fa sport per piacere e non per puro agonismo e comunque si allena perché lo sport è un elemento di coesione sociale attraverso il quale i nostri giovani imparano il rispetto per l’avversario, stringono amicizie, lo sport mette insieme le famiglie ed è strumento di pace”. “Il Club Scherma Pescara ha avviato la propria attività sportiva il 15 marzo 2021 – ha ricordato l’assessore Martelli – quando, durante la pandemia, ho ricevuto il giovane Pascale che, al di là di ogni difficoltà, mi ha chiesto supporto individuando una struttura in cui poter avviare la pratica della scherma a Pescara. Con il sindaco Masci abbiamo deciso di concedere uno spazio, la palestra scolastica ‘Flaiano’ in via Catullo, prescrivendo il rispetto dei protocolli anti-Covid e in 3 anni il Club è passato da zero allievi a 70 iscritti che quotidianamente praticano la sciabola, il fioretto e la spada. In ambito regionale il Club ha cominciato a ottenere risultati eccezionali, l’ultimo nella seconda prova di qualificazione assoluti con le vittorie di Bellafante e Rudnytska nella spada maschile e femminile. E quei risultati hanno avuto una tale risonanza da permettere a Pescara di aggiudicarsi l’organizzazione e lo svolgimento dei campionati italiani il 10 e 11 febbraio”. “L’Abruzzo – ha detto il Vicepresidente De Bartolomeo – è strategicamente importante perché è una regione facilmente raggiungibile, è un’area meritevole di attenzione per la

Federazione che è aperta ai giovani che hanno voglia di fare. A Pescara porteremo 78 squadre, ciascuna con circa 2 o 3 piccoli atleti oltre ad accompagnatori, tecnici e arbitri e ci saranno anche 3 campioni che appena la scorsa settimana si sono aggiudicati i Campionati del Mediterraneo in Spagna”. “Pescara – ha affermato l’avvocato Starace – rappresenta un vivaio importante di giovani campioni”. “Il Coni – ha aggiunto il vicepresidente Berghella – sarà sicuramente presente nelle due giornate per dare il proprio sostegno all’evento”. “Abbiamo iniziato in un periodo non facile, durante la seconda ondata Covid – ha ricordato il presidente Pascale – e dopo soli tre anni siamo già riusciti a portare a Pescara un evento di rilevanza nazionale”. Le squadre del club scherma Pescara saranno 3: una femminile e 2 maschili. La squadra femminile sarà composta da Sofia Forlano, Gioia Cacciagrano, Elisa Di Ciocco e Maria Clara Duta. La prima squadra maschile Fabrizio Jr Fascione, Federico D’Errico, Edoardo Cozzo e Alessandro Polilli; la seconda squadra maschile Riccardo D’Amico, Federico D’Errico , Marco Sepicacchi e Matteo Cilla. La prima partita si svolgerà alle ore 9; la seconda alle ore 13.30, sia sabato e che domenica