Studenti in viaggio con la Polizia Ferroviaria

Qualche giorno fa, gli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale Filippo Masci di Francavilla al Mare, che hanno preso il treno per recarsi al Museo delle Genti d'Abruzzo a Pescara, si sono incontrati con la Polizia Ferroviaria di Pescara che ha spiegato su campo le buone regole per viaggiare in sicurezza.

Gli operatori della Polizia Ferroviaria avevano già conosciuto i giovani studenti a novembre, nell'ambito del progetto educativo "Train to be cool" ideato in collaborazione con il Miur (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), con lo lo scopo di diffondere la cultura della sicurezza ferroviaria.

Per i bambini è stata dunque un'occasione per fare pratica e una grande emozione per chi di loro non aveva mai preso il treno.