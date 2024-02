Buona la prima per il Pescara di Bucaro

Inizia con una vittoria l'esperienza ufficiale di mister Giovanni Bucaro al timone del Pescara dopo la separazione con Zdenek Zeman avvenuta per motivi di salute.

Allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia i biancazzurri battono di misura, con il punteggio di 1-0, la Lucchese, capitalizzando al massimo la rete messa a segno nel corso della prima frazione di gara da Davide Merola.

Era importante tornare a vincere per spezzare la serie negativa delle ultime settimane nell'obiettivo di rilanciarsi in classifica ed i 3 punti incassati possono rappresentare una significativa iniezione di fiducia per il gruppo.

Foto dalla pagina Facebook Pescara Calcio