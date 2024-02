Conferita a Montesilvano la cittadinanza italiana a Daniela Mihova

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis ha conferito la cittadinanza Italiana a Daniela Mihova, nata in Bulgaria ma da ventun’anni residente in Italia. "È stata una cerimonia molto festosa e partecipata, pervasa da una bella atmosfera e con molti amici di Daniela che hanno preso parte, nel mio ufficio, al solenne momento che l’ha resa italiana", scrive sui social il sindaco. "Da parte mia è stato particolarmente bello cogliere sul volto di Daniela la gioia di diventare cittadina di un Paese che dopo tanti anni sente come proprio e di una città che è ormai la sua casa".

Poi De Martinis conclude: "Mi rende estremamente orgoglioso il fatto che siano tante le donne e gli uomini che, giunti a Montesilvano dal loro paese di origine, hanno trovato qui il luogo nel quale realizzare sé stessi e costruire i loro sogni, così dal profondo del cuore auguro, a Daniela e a tutti quelli che si preparano a raggiungere questo importante traguardo, di esserne sempre orgogliosi".