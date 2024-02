La Guardia Costiera vince il Torneo Interforze di calcio a cinque

Il tricolore, accompagnato dal sottofondo dell’Inno d’Italia, ha dato il via alla finale del Torneo Interforze di calcio a cinque che si è disputata, ieri pomeriggio, presso il Palaroma di Montesilvano. A trionfare è stata la squadra della Guardia Costiera, che è riuscita ad imporsi per 4 reti a 1 sulla Polizia Locale e a strapparle il titolo. Ad essere premiato come “Miglior realizzatore” del torneo è stato Domenico Pecora della Guardia Costiera con 8 reti. Carabinieri e Guardia Costiera, invece, si sono aggiudicati a pari merito la “Coppa Disciplina”.

Il Premio per la “Miglior difesa” è stato assegnato alla polizia locale e alla Guardia Costiera, entrambe con sole 4 reti subite. Organizzato dall’agente di Polizia Locale Roberto Marzoli, il Torneo ha concluso l’iniziativa “Solidarietà e Sport” avviata lo scorso gennaio con la “Befana del Vigile”, l’iniziativa che - anche quest’anno - ha consentito di raccogliere 13 quintali di derrate alimentari destinate alla Caritas della chiesa di Sant’Antonio. Le somme raccolte grazie al connubio tra sport e solidarietà saranno, invece, devolute all’Ospedale Civile di Pescara.

A margine dell’evento, spazio alle premiazioni alle quali hanno preso parte anche il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore allo sport Alessandro Pompei. “Al di là del vincitore, anche quest’anno, a scendere in campo è stata la solidarietà – ha affermato il sindaco – Mi congratulo con la vincente squadra della Guardia Costiera e ringrazio il Comando di Polizia Locale di Montesilvano perché coinvolge oramai da anni le altre forze dell’ordine nel torneo e perché conferma la sua tradizione di solidarietà e sensibilità sociale a beneficio degli altri e auguro loro di poter continuare a svolgere questo importante ruolo sociale e altruistico anche in futuro”.

"Orgoglioso di rappresentare lo sport nella nostra città - afferma l’assessore Pompei - saremo sempre lieti di ospitare il Torneo San Sebastiano nel nostro palazzetto dedicato a Corrado Roma, perché a scendere in campo, oltre ad un sano divertimento, sono soprattutto i valori altruistici e umanitari delle squadre che si battono per vincere in gesti d’amore e solidarietà".

CLASSIFICA FINALE

PRIMO POSTO: Guardia Costiera

SECONDO POSTO: Polizia Locale

TERZO POSTO: Polizia di Stato

QUARTO POSTO: Guardia di Finanza

QUINTO POSTO: Carabinieri