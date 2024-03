Borse di studio per rifugiati, la 'd'Annunzio' aderisce ai 'Corridoi universitari'

Aperti i nuovi bandi per le borse di studio messe a disposizione da 39 Università italiane che partecipano alla sesta edizione del progetto UNICORE – University Corridors for Refugees per dare la possibilità a 67 rifugiati di proseguire il loro percorso accademico in Italia frequentando un programma di laurea magistrale della durata di due anni.

Gli studenti, attualmente rifugiati in Kenya, Mozambico, Niger, Nigeria, Sudafrica, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbabwe, saranno selezionati sulla base del merito e della motivazione, e arriveranno in Italia a settembre 2024. Il programma University Corridors for Refugees è coordinato da UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, ed è reso possibile grazie alla collaborazione con partner quali il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Caritas Italiana, Diaconia Valdese, il Centro Astalli, Fondazione Finanza Etica e Gandhi Charity.

Secondo le stime UNHCR, in media le persone costrette a fuggire da guerre e persecuzioni rimangono in esilio per circa 20 anni. il 76% dei rifugiati nel mondo vive in paesi a basso e medio reddito dove troppo spesso le opportunità per ricostruire il proprio futuro in dignità sono assenti. Per quanto riguarda l’accesso all’istruzione, infatti, i dati globali rimangono drammatici: solo il 6% dei rifugiati ha accesso all’istruzione terziaria contro il 40% della popolazione non rifugiata. Il progetto UNICORE, dunque, nasce per rispondere a queste sfide, offrendo ai rifugiati l’opportunità di arrivare in Italia in sicurezza e dignità per proseguire gli studi, e ricostruire il proprio futuro, aspirando ad una professione in linea con le proprie potenzialità e i propri desideri. Mira, inoltre, a contribuire al raggiungimento di un tasso d’iscrizione all’educazione terziaria dei rifugiati del 15% entro il 2030.

In seguito ad una prima fase pilota nel 2019, durante la quale sei studenti sono stati accolti da due atenei, il progetto si è espanso fino a coinvolgere oggi 44 Università italiane che in sei anni hanno offerto circa 250 borse di studio a studenti rifugiati. Oltre alle borse di studio, il progetto fornirà, attraverso un’ampia rete di partner locali, il supporto necessario per affrontare con successo il programma di laurea magistrale della durata di due anni e favorire l’integrazione degli studenti nella vita universitaria. Il bando chiuderà il 15 aprile 2024 e tutte le informazioni possono essere consultate sul sito universitycorridors.unhcr.it

Le università partecipanti nel 2024 sono:

1. Università Politecnica delle Marche - Ancona

2. Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

3. Politecnico di Bari

4. Università degli studi di Bergamo

5. Università degli studi di Bologna - Alma Mater Studiorum

6. Università degli studi di Brescia

7. Università degli studi di Cagliari

8. Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

9. Università degli studi di Catania

10. Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara

11. Università degli studi del Piemonte Orientale, Vercelli

12. Università degli studi di Firenze

13. European University Institute, Firenze

14. Università degli studi dell'Aquila

15. Università degli studi di Messina

16. Università degli studi di Milano - Bicocca

17. Università degli Studi di Milano - Bocconi

18. Università degli Studi di Milano - La Statale

19. Politecnico di Milano

20. Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

21. Università degli studi di Padova

22. Università degli studi di Palermo

23. Università degli studi di Parma

24. Università per stranieri di Perugia

25. Università di Pisa

26. Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria

27. Università degli studi di Roma, La Sapienza

28. Università Luiss Guido Carli

29. Università degli studi Roma Tre

30. Università degli studi del Salento - Lecce

31. Università degli studi di Siena

32. Università per stranieri di Siena

33. Università degli studi di Trento

+34. Università degli studi di Torino

35. Politecnico di Torino

36. Università degli studi della Tuscia, Viterbo

37. Università degli studi di Urbino Carlo Bo

38. Università Iuav di Venezia

39. Università degli studi di Verona