Contributi a fondo perduto per acquisto autoclavi

L’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (Ersi) ha pubblicato un avviso per l’erogazione di contributi a fondo perduto destinati all’acquisto e all’installazione di impianti autoclave.

L’intervento rientra nell’ambito delle misure a sostegno della popolazione atte a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica. L’avviso pubblico è stato approvato con determina dirigenziale del Servizio Controlli e Regolazione Tariffaria n. 2 del 01/03/2024.

La Regione Abruzzo “intende incentivare l'acquisto e l'installazione di impianti autoclave e serbatoi di accumulo idrico negli edifici residenziali che ne sono sprovvisti” si legge nell’avviso pubblico e, tramite l’Ersi, si pone la finalità di “limitare il disagio della popolazione derivante dalla carenza idrica; promuovere l'adeguamento e l'innovazione tecnologica del patrimonio edilizio residenziale realizzato in epoca antecedente al 1990, garantendo l'approvvigionamento idrico e un'adeguata pressione di distribuzione idrica nel corso delle interruzioni sulla rete causate dalla crisi idrica ormai generalizzata e ripetuta nel tempo; rafforzare la prevenzione igienico-sanitaria, garantendo un sicuro afflusso idrico alle abitazioni soprattutto nel periodo estivo con le alte temperature”.

“L’intervento è diretto agli edifici realizzati prima del 1990, sprovvisti di impianto autoclave, destinati a civile abitazione, a più piani – riporta l’articolo 2 dell’avviso pubblico - il contributo è a fondo perduto ed è concesso per immobili catastalmente censiti nei territori dei Comuni della Regione Abruzzo ai seguenti soggetti: a) persone fisiche proprietarie di abitazioni singole ricomprese in edifici non condominiali, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa; b) condomìni; c) Comuni ed ATER, per gli interventi sugli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica di rispettiva proprietà”.

L’avviso pubblico e i moduli per inoltrare la richiesta di contributo sono disponibili sul sito dell’Ersi sulla pagina https://www.ersi-abruzzo.it/2024/03/01/avviso-pubblico-per-lerogazione-di-contributi-a-fondo-perduto-destinati-allacquisto-ed-allinstallazione-di-impianti-autoclave/