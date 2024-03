Daniele Mammarella "debutta" come cantante con il nuovo singolo "Wake up"

Tre sono le novità musicali, tutte abruzzesi, di questo inizio 2024 presentate da Music Force, etichetta abruzzese che si dimostra sempre più attiva e vivace. Iniziamo dal pescarese Daniele Mammarella, che torna con il singolo “Wake up”: a sorpresa, dopo aver inciso due album, fatto tournée in Italia e all’estero ed essersi distinto come chitarrista fingerstyle di prim'ordine mondiale, imponendosi in prestigiosi concorsi di livello internazionale, l'artista si presenta ora anche in veste di cantante regalandoci un’energica performance in chiave acustica con la sua chitarra e la sua voce.

Poi ci sono i Mobili Trignani con il singolo “Labora”, estratto dall’album “PopArticolare”: reduci dalle belle esperienze di Musicultura 2023 e del “Tenco Ascolta” al Club Tenco, si stanno facendo apprezzare in giro per l'Italia. E infine c'è Giulia DG con il singolo “Di testa tua” che, grazie alla facile orecchiabilità del brano e alla sua particolare vocalità, ha fatto registrare numeri importanti su tutte le relative piattaforme musicali sul web, fin dalle prime battute.

Tre belle scommesse per Music Force che aprono questo 2024 e che annunciano un’annata piena di sorprese e che pone la musica “nuova” e gli artisti abruzzesi al centro dell’attenzione. I succitati singoli sono tutti presenti sui principali store musicali (Spotify, Amazon Music, iTunes, Youtube Music ecc) e i rispettivi videoclip sono disponibili sul canale Youtube ufficiale di Music Force.