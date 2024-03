Evento di grande rilievo organizzato da Pina Pasetti, Vicepresidente e referente dell'area benessere dell'associazione Spazio Donna Abruzzo, tenutosi a Pescara nella sala conferenze della CNA Abruzzo sabato 2 marzo, la quale ha condiviso:

"L'idea è nata dal desiderio di sviluppare un progetto di crescita e conoscenza di sé, rivolta alle donne, attraverso incontri con una rete di professionisti.

Il titolo dell'evento "Bellessere Femminile" prende nome dal libro scritto e presentato dalla Dott.ssa Lorenza De Paoli specializzata in Ginecologia e Ostetricia, con oltre 30 anni di esperienza e grande visione olistica della donna e del suo universo femminile.

Durante l'incontro, esperti e partenr dell'evento tra cui il dott. Marco Diodato Coach formatore, della mAd Accademy "Scuola di Coaching" e Barbara Pasetti titolare del Centro Benessere Bibi dal 1989, hanno condiviso le loro conoscenze insieme alla Dott.ssa De Paoli e offerto consigli pratici per promuovere uno stile di vita legato al benessere e alla bellezza femminile.



Uno dei momenti più toccanti dell'evento è stato il tributo alla dott.ssa Anna Rita Rossini, fondatrice dell'associazione Spazio Donna Abruzzo scomparsa 5 anni fa, durante il quale sono stati ricordati il suo impegno e la sua dedizione a favore dei diritti e del benessere delle donne, oltre al costante impegno nel sociale, parole espresse dalla dott.ssa Chiara Trulli Sindaco di Spoltore ospite dell'evento.

A fare da cornice, una piccola mostra di opere realizzate dalla dott.ssa Antonella Cerrone, membro del comitato Impresa donna CNA Abruzzo, insieme ai gioielli Bjoiy "preziosi per Natura" realizzati con fiori veri dalla dott.ssa Lidia Di Pomponio.



In conclusione, l'incontro "Bellessere femminile" ha rappresentato un'occasione preziosa per riflettere sulle molteplici dimensioni del benessere femminile. Ha offerto uno spazio interattivo con le persone presenti, ricordando a tutte le donne l'importanza di prendersi cura di sé a partire dell'igiene intima, l'alimentazione, il benessere psicologico e tanti altri aspetti, tali da creare l'interesse delle persone presenti per un futuro incontro di approfondimento. L'evento ha lasciato un messaggio chiaro: investire nel proprio benessere non è solo un atto d'amore verso se stessi, ma è anche il primo passo verso il cambiamento di condividere con gli altri, la bellezza di essere donna all’interno del proprio universo femminile.

La vicepresidente dell'associazione ha concluso ringraziando la dott.ssa Lorenza Di Giulio responsabile Ecipa CNA Abruzzo e la dott.ssa Letizia Scastiglia direttrice CNA Chieti per loro l'ospitalità, la dott.ssa Gina Terra la quale in collaborazione con l'associazione approfondira' il tema della Ciclita' Femminile attraverso una serie di incontri settimanali, la Naturopata Verena Ferrone che ha curato il buffet realizzato interamente con erbe spontanee, spiegandone alcune caratteristiche ed importanti funzioni nell'alimentazione quotidiana.