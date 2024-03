Opel si ribalta per evitare un'altra auto, paura in strada Valle Fuzzina

Incidente in strada Valle Fuzzina questa mattina intorno alle ore 9. Un'Opel che era in fase di discesa si è parzialmente ribaltata dopo essersi trovata di fronte un'altra auto che, invece, stava salendo. La persona alla guida della Opel ha cercato di evitare l'altro mezzo, frenando all'improvviso e uscendo fuori strada. Questa via, infatti, presenta una problematica importante: è stretta. Di conseguenza, come ci viene confermato da alcuni lettori, spesso lì si verificano piccoli sinistri dovuti al fatto che le macchine non riescono a fermarsi in tempo, anche a causa della velocità, e impattano così con i veicoli che procedono in direzione opposta.

Nell’ultimo anno si sono già registrati diversi episodi del genere. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Pescara, per rimettere la Opel in asse, e gli agenti della polizia municipale per regolare la viabilità (la carreggiata è stata temporaneamente inibita alla circolazione, ma adesso la situazione è tornata alla normalità). Strada Valle Fuzzina è una via secondaria che si ricongiunge con l'asse attrezzato e viene utilizzata dai residenti dei Colli che vogliono evitare il traffico delle aree Vemac, Colle Innamorati e via di Sotto per tornare a casa con più facilità.

Purtroppo, però, in questo tragitto manca la segnaletica e spesso la precedenza non viene rispettata. Lungo il percorso si incontrano ogni tanto alcune piazzole “create” dall'uso frequente (cioè non intenzionali ma “ricavate” dagli stessi automobilisti), tuttavia la criticità principale è data dal fatto che sul tratto asfaltato non c'è spazio sufficiente per il passaggio contemporaneo di due vetture.

Una possibile soluzione sarebbe quella di istituire il senso unico a salire, spostando invece in via Selva degli Abeti il senso unico a scendere, ma così si penalizzerebbero le famiglie che abitano in quella zona. Oppure si potrebbe allargare strada Valle Fuzzina di un paio di metri. La decisione, eventualmente, spetterà al Comune. Intanto, per sicurezza, è sempre meglio prestare attenzione quando si percorre quella arteria.