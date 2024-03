Corso gratuito di difesa femminile in via Paolucci

Difesa personale delle donne. Un corso ad hoc, dedicato alle donne, è stato organizzato ieri al WM Personal Coach di Walter Marini, in via Renato Paolucci 3. "Ho avuto il privilegio di partecipare all'incontro, che ha fornito nozioni preziose alle partecipanti", dice l'assessore comunale Patrizia Martelli. Guidate dall'istruttore Antonio Pavone e dalla Presidente del Comitato Provinciale ASC, Mariassunta Martino, le allieve di questo corso speciale hanno imparato non solo alcune tecniche di autodifesa, ma anche a riconoscere quando è necessario prestare particolare attenzione alla propria sicurezza, per individuare i primi segnali di pericolo.

"Ritengo fondamentale", commenta ancora l'assessore Martelli, “sensibilizzare i cittadini sul tema della difesa personale e offrire alle donne gli strumenti per sentirsi più sicure e consapevoli". L'evento di ieri ”è stato un ottimo spunto di riflessione: è fondamentale vivere in un ambiente sicuro, dove la violenza di genere non ha motivo di esistere", conclude Martelli.