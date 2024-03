A Cepagatti il primo torneo interregionale Abruzzo Wing Chun Cup

Ieri si è svolto, presso il Palazzetto dello Sport di Cepagatti, il Torneo Interregionale Abruzzo Wing Chun Cup, a cui hanno partecipato varie scuole presenti in diverse regioni d'Italia. Il Wing Chun è un’arte marziale originaria del sud della Cina, che si è sviluppata prima nella zona di Foshan (Guangdong) e poi a Hong Kong, per mano di quello che è riconosciuto come il più grande maestro di questa disciplina, ovvero Ip Man. Scomparso nel 1972, Ip Man è stato maestro, tra gli altri, anche di Bruce Lee.

Il Wing Chun è nato da una donna e pertanto non si focalizza sui normali requisiti di un praticante di arti marziali, ovvero forza, potenza fisica, dinamismo e atleticità. Non è un caso che sia una delle poche discipline che può essere praticata fino in età molto avanzata. La straordinaria semplicità e l’efficacia in combattimento fanno del Wing Chun un valido alleato per tutti coloro che vogliono migliorare le proprie capacità nella difesa personale. Si tratta di un’arte marziale che si basa su cedevolezza e flessibilità, rapidità ed esplosività.

Tramite lo studio delle forme e di esercizi mirati il praticante impara a non opporsi alla forza dell’avversario, lasciando “fluire” l’attacco e comportandosi a sua volta come l’acqua, penetrando le difese dell’aggressore e cercando di colpirlo in punti strategici, quali gola, occhi, genitali e articolazioni, ossia i punti del corpo che non possono essere “potenziati” e allenati. Al completamento di ogni forma è previsto un esame aggiuntivo, che certifichi le effettive competenze acquisite dall’atleta.

Molti gli atleti presenti alla manifestazione e numerose le premiazioni, alcune fatte dalla vice sindaca di Cepagatti Annalisa Palozzo. Una giornata ricca di emozioni per atleti e pubblico presente. Come scriveva qualche giorno fa l'organizzatore dell'evento, "ci sono la categoria adulti e quella ragazzi, le gare di forme e il combattimento light contact. Una giornata speciale quella di sabato 9 marzo, nel palazzetto dello sport di Cepagatti - dalle 9 alle 18 - per la prima Abruzzo Wing Chun Cup. L’evento è promosso in collaborazione con Equipo Orsini Asd di Arturo Orsini, responsabile regionale Endas per questo stile.

Un torneo interregionale, dunque, con la partecipazione di circa 60 bambini, oltre ad adulti, con provenienza da Veneto, Marche, Lazio e Toscana".