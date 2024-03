10eLotto, a Spoltore vinti 20mila euro grazie a una giocata di un euro

Il 10eLotto sorride ancora all’Abruzzo. Nel concorso di martedì 12 marzo, riporta Agipronews, a Spoltore è stata indovinata la giocata che ha portato nelle tasche di un fortunato giocatore la cifra più alta di giornata: 20mila euro, grazie a un 9 Oro e appena un euro scommesso. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 810,4 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Ricordiamo che nel 10eLotto è possibile giocare scegliendo da 1 a 10 numeri su una serie da 1 a 90. Si possono effettuare diverse tipologie di giocata, come l'estrazione immediata, l'estrazione ogni 5 minuti, o la combinazione con altre lotterie come il Lotto. Le estrazioni del 10eLotto avvengono ogni 5 minuti, 24 ore su 24, con l'eccezione di alcune finestre temporali durante la notte. Ogni estrazione consiste nell'estrazione di 20 numeri su 90.Le vincite dipendono dal numero di numeri indovinati e dalla modalità di gioco scelta. È possibile vincere sia indovinando tutti i numeri estratti, sia indovinandone solo una parte.

È possibile giocare al 10eLotto in combinazione con il Lotto, il gioco tradizionale delle estrazioni a cadenza settimanale in Italia. Il 10eLotto è gestito da Sisal, società che gestisce anche altri giochi come il SuperEnalotto e le scommesse sportive. I giocatori hanno la possibilità di verificare se la schedina del Lotto è vincente direttamente online, accedendo alla sezione dedicata dell’App My Lotteries o utilizzando il tool disponibile sul sito ufficiale. Per verificare se i numeri scelti sono stati estratti è sufficiente inserire nel form preposto il numero seriale presente sotto al codice a barre stampato sulla schedina di gioco.