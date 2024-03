Doppia sfida Italia-Belgio, il match di ritorno a Pescara

C’è il Belgio sulla strada dell’Italia nel secondo turno di qualificazione ai Campionati Mondiali 2025 di pallamano.

Gli azzurri guidati da Riccardo Trillini, dopo il passaggio del primo turno ottenuto superando la Turchia, giocheranno stasera la sfida di andata in trasferta e domenica 17 marzo (ore 18) quella di ritorno, fissata in terra abruzzese, al Pala Giovanni Paolo II di Pescara.

Allenato dal tecnico francese Yérime Sylla, il Belgio non ha ottenuto punti nelle qualificazioni agli EHF EURO 2024 dello scorso anno in un girone dove Olanda, Croazia e Grecia – quest’ultima come una delle migliori terze – hanno centrato l’accesso alla fase finale del torneo. La selezione belga non ha dovuto disputare la prima fase verso i Mondiali 2025 in virtù del suo piazzamento nel ranking europeo (25° posto), frutto principalmente della partecipazione al torneo iridato del 2023: in quell’occasione il Belgio aveva superato la Slovacchia nel primo play-off (57-54) e poi, nel secondo scontro a eliminazione diretta, ottenuto la qualificazione senza scendere in campo, a seguito della squalifica della Russia.

Doppio impegno cruciale per il gruppo azzurro nel quale presenti tre atleti abruzzesi, il portiere Andrea Colleluori di Città Sant’Angelo e l’ala ed il terzino di Teramo Stefano Arcieri e Tommaso De Angelis.

La prevendita dei biglietti per il match a Pescara è attiva sul circuito Vivaticket (intero 8 euro, riduzione gruppi – da 15 in su – 7 euro. Ingresso gratuito per under 14 e over 60 con possibilità di acquisto anche al botteghino nel giorno della partita).

Le vincitrici del play off di marzo accederanno al terzo turno. Qui affronteranno, in abbinamenti sempre da sorteggiare, 18 formazioni impegnate negli EHF EURO 2024 del gennaio prossimo. Faranno eccezione Croazia, Danimarca e Norvegia in quanto organizzatrici dei Mondiali e le tre migliori classificate degli Europei, tutte già qualificate direttamente alla competizione iridata del 2025. Quest’ultimo play off si disputerà a maggio.