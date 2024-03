Galleria San Silvestro chiusa, c'è il 'sì' all'esenzione del pedaggio in autostrada

“Dopo l’avvio dei lavori annunciato da Anas alla vigilia della nostra annunciata manifestazione pubblica, arriva un’altra buona notizia su un provvedimento da me chiesto da mesi: il sì del Ministero alla convenzione con Autostrade per l’esenzione dei pedaggi tra i caselli di Pescara Sud e Pescara Ovest”.

“Ho quindi subito chiesto ad Anas rassicurazioni, e il capo compartimento mi conferma che entro pochi giorni verrà resa effettiva l’esenzione del pedaggio - aggiunge il sindaco Russo -. Secondo risultato raggiunto. Ora occorre solo attendere la data di partenza del provvedimento e controllare che i lavori all’interno della galleria procedano come da cronoprogramma. Ho anche chiesto ad Anas rassicurazioni in merito ad alcune perdite di acqua nella Galleria Le Piane e quindi alla verifica sulle manutenzioni di quel tratto, oltre al fatto che il tunnel è da alcuni giorni al buio a causa di un guasto elettrico, che mi dicono sia in riparazione”.