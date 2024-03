Cantera Adriatica, tre 'gioiellini' al Torneo delle Regioni

Dopo i risultati positivi dell’ultimo fine settimana, in casa Cantera c’è grande soddisfazione per le convocazioni, da parte dei selezionatori delle Rappresentative regionali, di atleti grigioazzurri al Torneo delle Regioni 2024.

Con la selezione dell’Abruzzo Femminile saranno protagoniste due giovani, ma già veterane, come Giulia Di Credico e Lucrezia Meletti, già nel giro della Rappresentativa Nazionale LND. Con la Rappresentativa maschile Under 15, invece, volerà in Ligura (22-29 marzo) Daniel Fragassi.

Proprio il gruppo degli Under 15 è reduce da un tour de force pazzesco, fatto di cinque partite in otto giorni. Ora i baby della Cantera hanno davanti l’ultima partita d’andata della fase, play-out, prima della sosta per il Torneo delle Regioni. Fondamentale la vittoria in trasferta sul campo della Santegidiese, che porta i grigioazzurri in testa al mini girone da quattro squadre con 6 punti. Ora la salvezza passa dalla doppia sfida al Villa 2015.

Under 17 trova una vittoria preziosa contro la Durini per 3 a 2 (reti di De Massis, Ferrante e Lupone). Il cammino verso la salvezza nel girone play-out prosegue con la sfida al Sant’Omero.

L’Under 14 di mister Giannetti continua a vincere, senza freni anche in casa della Val di Sangro: 0-1. Secondo posto ormai blindato ad una giornata dalla fine della stagione regolare (12 vittorie su 17 partite giocate), l’ultima contro lo Spoltore, terzo, prima delle Final four del girone, da giocare in partite secche.

La formazione di Seconda categoria è stata fermata dal vento a Civitacquana: gara rinviata, ma intanto si avvicina lo scontro diretto casalingo contro il Cappelle, che potrebbe riaprire i giochi per andare ai play-out in attesa di recuperare il match rinviato.

La Femminile torna a brillare: la squadra di mister Galanti espugna il campo del Bellante con i gol di Di Credico e capitan Fusco. Le ragazze della presidentessa Serra tornano a viaggiare a centro classifica e ora aspettano la sfida casalinga contro la Virtus Anxanum per dare continuità al buon finale di stagione.

LE PARTITE DEL WEEK-END

Eccellenza Femminile, 15a giornata: Cantera Adriatica-Virtus Anxanum, domenica 17 marzo, pre 15, campo Flacco;

Seconda categoria Girone C, 25a giornata: Cantera Adriatica – Cappelle, domenica 17 marzo, ore 18, campo Flacco;

Under 17 regionale play-out 3a giornata: Sant’Omero – Cantera Adriatica, domenica 17 marzo, ore 10,30 campo S.Omero;

Under 15 regionale play-out 3a giornata: Cantera Adriatica – Villa, sabato 16 marzo, ore 17,30 campo Flacco;

Under 15 provinciale girone B, 20a giornata: Cantera Adriatica – Accademia Biancazzurra, domenica 17 marzo, ore 9 campo Flacco.

Under 14 regionale girone A, ultima giornata: Spoltore-Cantera Adriatica, domenica 17 marzo, ore 10,15 campo Caprarese