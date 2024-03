Il mercato rionale di viale Europa, a Montesilvano, si trasferisce nel parcheggio di “Porto Allegro”

Dal prossimo 19 marzo il mercato rionale di viale Europa, a Montesilvano, si trasferirà nel parcheggio del centro commerciale “Porto Allegro” in via Aldo Moro. Ne dà notizia il Comune tramite una nota pubblicata sui suoi canali social.

Visto l’approssimarsi dell’inizio dei lavori di riqualificazione urbana lungo viale Europa, riguardante il rifacimento del manto stradale dei marciapiedi e altri interventi che non consentiranno più lo svolgimento del tradizionale mercato rionale del martedì, l’ordinanza n. 118 disposta dall’Ufficio Tecnico Traffico e Mobilità Urbana, istituisce il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione, il martedì dalle ore 6 alle ore 16, per mercato sull'intera area a parcheggio antistante lato sud di Porto Allegro inclusa tra via D'Andrea e via Rossi.