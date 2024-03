La Casa di Cristina vince il bando della Fondazione Giovan Battista Baroni

"Ho appreso con grande gioia la bellissima notizia riguardante La Casa di Cristina, l’associazione di Francesca Crescenti che rappresenta ormai un vero valore aggiunto per il nostro territorio. Grazie al progetto “Le vie dell’Abruzzo sono infinite” che prevede l'attivazione di diversi laboratori che vanno da quelli di cucina sulle tradizioni culinarie abruzzesi, di danze e canti popolari della nostra regione, ai laboratori di storie e tradizioni locali, l’associazione ha vinto il bando nazionale che, ogni anno, la Fondazione Giovan Battista Baroni istituisce per sostenere le iniziative e i progetti volti a migliorare la qualità della vita delle persone svantaggiate, proprio come recita la sua mission". Così il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis.

In una cerimonia che si è svolta presso il Circolo Canottieri Aniene a Roma, alla presenza del Ministro per le Pari Opportunità Eugenia Roccella e di altre illustri personalità, l’attrice Vittoria Belvedere ha consegnato alla presidente Francesca Crescenti e alla responsabile Maria Laura Pretaroli, il contributo ottenuto a seguito della vincita del bando.

De Martinis rivolge "un plauso a tutto il team de La Casa di Cristina per il prestigioso riconoscimento, per la cura e la dedizione nel coltivare, giorno per giorno, uno spazio che favorisce e accoglie ogni forma d’inclusione e integrazione nella società. Da sindaco della città in cui l’associazione opera e cresce, non posso che esprimere la mia gratitudine e fierezza e rinnovare nei confronti di questa bellissima realtà, vicinanza e supporto per ogni iniziativa che consenta ai ragazzi speciali di costruire un futuro più luminoso".