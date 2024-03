Manca la corrente nella zona di Porto Allegro, disagi per i cittadini

Alcuni residenti ci hanno segnalato che da questa mattina la corrente elettrica va e viene nella zona del centro commerciale Porto Allegro, a Montesilvano, creando conseguentemente disagi alla popolazione che abita in quell'area. La società E-Distribuzione, da noi interpellata, fa sapere che il guasto è già stato circoscritto e che proprio in queste ore si sta procedendo alla sua riparazione.

Probabilmente, durante le manovre per riuscire a individuare dove ci fosse il problema, si sono verificate quelle interruzioni lamentate dai cittadini. Adesso, però, tutto è in via di risoluzione, ed E-Distribuzione sta lavorando alacremente per riuscire a ridurre il più possibile ogni criticità. Al momento rimangono delle disalimentazioni soltanto nel centro commerciale.