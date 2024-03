De Martinis su spostamento mercato rionale di viale Europa: "Un cambiamento necessario"

Da domani, 19 marzo, il mercato rionale di viale Europa a Montesilvano si traferirà nel parcheggio del Centro Porto Allegro, in via Aldo Moro.

Il sindaco Ottavio De Martinis parla di "un trasferimento definitivo ed inevitabile per via non solo dell'imminente avvio dei lavori di riqualificazione urbana programmati già da tempo lungo la via, ma anche perché, a breve, viale Europa sarà percorsa interamente dal filobus, che dalla strada parco proseguirà la sua corsa proprio sulla traversa del lungomare. Esorto tutti voi a fare visita alle bancarelle che, da domani, albergheranno in uno spazio ampio, comodo, dotato di numerosi parcheggi e facilmente raggiungibile anche dai piedoni e dalle biciclette. Un cambiamento necessario da apportare nell'ottica di un generale miglioramento per la città, tale da garantire sicurezza, migliore viabilità e attenzione alla sostenibilità".