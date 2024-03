Esce "Anima", il nuovo singolo di Gianluca Di Febo: "Un viaggio introspettivo dentro me stesso"

Martedì 19 marzo esce il nuovo singolo di Gianluca Di Febo, “Anima”, che l'artista montesilvanese descrive come “un viaggio introspettivo dentro me stesso”. È importante sottolineare che questo pezzo viene pubblicato da Di Febo in veste solista e non come Terzacorsia, la sua storica band: “In un momento difficile della mia vita che ho vissuto l'anno scorso - racconta Gianluca a PescaraNews.net - ho scritto questa canzone, che uscirà insieme a una mia cover di Giorgio Gaber, “Benvenuto il luogo dove”, ed entrambe saranno disponibili su tutte le piattaforme. ”Anima" è uno dei brani che ho composto in un periodo in cui stavamo registrando anche alcune cose come Terzacorsia che vedranno la luce più in là (ora siamo in fase di missaggio). Nel frattempo ho deciso di lanciare, uno alla volta, questi pezzi che ho realizzato da solo, iniziando proprio da “Anima”. Ad accompagnarlo ci sarà anche un video, prodotto dalla Spray e diretto da Miroslavo Dalla Carrozza".

Ma qual è il messaggio che “Anima” vuole lanciare? “Questa, sostanzialmente, è una ricerca di se stessi, una sorta di distacco dell'anima dal passato al futuro. Vuol dire che io chiudo con tutto ciò che c'è stato nel passato per iniziare una vita nuova, ma portandomi dietro tutte le esperienze positive che ho avuto e lasciando a casa quelle esperienze. Definirei “Anima” come uno spartiacque, e sta a significare che, anche se c'è stato un momento della mia vita in cui mi sono sentito solo, ho capito che in realtà non era così, anzi ero circondato da tante persone che mi volevano bene e che in tutti questi anni mi hanno amato”.