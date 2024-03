Aperte le iscrizioni per gli asili nido a Montesilvano

Sono aperte le iscrizioni per gli asili nido del Comune di Montesilvano per la richiesta di contributi per i piccoli residenti che frequentano i nidi privati. Fino al 31 maggio, le famiglie residenti in città, potranno fare domanda d’iscrizione o confermare la frequenza dei propri figli se già utenti del servizio, per un totale di 75 posti a disposizione nelle due strutture comunali: 50 posti nell’asilo di via Chiarini e 25 nel nido di via Ugo Foscolo.

Inoltre, grazie ai fondi statali ottenuti per l’anno 2024 dal Comune di Montesilvano che ammontano a 660mila euro, l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali che si occupa della prima infanzia in città, diretta da Eros Donatelli e presieduta da Sandra Santavenere, avrà la possibilità di innalzare il numero dei voucher destinati ai bambini che frequentano le strutture private, innalzando il numero dei posti a 90.

Gli avvisi e i moduli per la concessione di contributi per la frequenza di asili nido privati e per la domanda di conferma e ammissione ai nidi comunali, sono disponibili sul sito del Comune di Montesilvano e dell’Azienda Speciale. Scadenza: 31 maggio 2024.