Lavori in corso su via Di Sotto. Come spiega il consigliere comunale di Forza Italia Alessio Di Pasquale, “questo intervento viene realizzato per rendere via di sotto percorribile oltre che alle bici anche per disabili che si muovono con mezzi dedicati. Chiaramente il rifacimento dell’asfalto della corsia dedicata renderà migliore la percorribilità della strada. L’intervento prevede la realizzazione di corsia ciclabilile mono direzionale sormontabile”.

I lavori riguardano la parziale riasfaltatura del tratto interessato, la rimessa in quota dei chiusini e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Ai fini del miglioramento della sicurezza stradale e' previsto il rifacimento degli attraversamenti pedonali con materiale duraturo e ad alta visibilità con il posizionamento di marker luminosi fotovoltaici. A completamento dell’intervento verranno piantati alberi nelle aiuole dove non ci sono lungo il tutto il tracciato.