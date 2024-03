Settembrata abruzzese, torna il concorso di poesia dialettale

“La Settembrata abruzzese, ormai al suo settantaduesimo anno di vita, una delle organizzazioni più longeve della nostra regione, anche quest'anno bandisce un concorso di poesia dialettale abruzzese, con una grande novità: l'individuazione di una sezione per gli under 25. L'idea è quella di sollecitare le giovani generazioni all'attenzione al dialetto, attraverso la poesia. Infatti la Settembrata è da sempre in prima linea per salvaguardare il dialetto nelle sue varie forme: poesia, teatro e musica popolare. Ci aspettiamo una grande e motivata partecipazione a questo bando”. Così il presidente Licio Di Biase.

3° CONCORSO REGIONALE DI POESIA DIALETTALE ABRUZZESE

L'ASSOCIAZIONE SETTEMBRATA ABRUZZESE che da oltre 70 anni opera nel settore della Cultura Popolare Regionale

BANDISCE

UN CONCORSO REGIONALE DI POESIA DIALETTALE ABRUZZESE RISERVATO:

● AI POETI RESIDENTI E NON NELLA REGIONE;

● GIOVANI POETI UNDER 25;

1. I partecipanti devono presentare un testo poetico che non sia stato pubblicato in qualsiasi forma , mai premiato in concorsi nazionali e regionali di poesia.

2. I concorrenti dovranno inviare il testo poetico in 5 (cinque) copie, in una busta sigillata anonima e priva di segni di riconoscimento. In un'altra busta, sempre sigillata e anonima, da inserire nella precedente, dovranno essee comunicati i dati anagrafici, di residenza, un breve curriculum bibliografico ed la dichiarazione di autenticità e proprietà dell'opera.

Nessuna tassa di lettura è richiesta ai partecipanti.

3. Il plico contenente il testo poetico, la busta con i dati anagrafici, bibliografici

e dichiarazione, dovrà essere inviato al seguente indirizzo:

Associazione Settembrata Abruzzese,

Concorso Regionale di Poesia Dialettale Abruzzese,

C/o Licio Di Biase - Via Di Sotto n°55 - 65125 Pescara

4. I concorrenti dovranno far pervenire la documentazione richiesta,

secondo le suddette modalità, entro e non oltre il 30 MAGGIO 2024.

Farà fede la data postale di spedizione.

5. La documentazione presentata non verrà restituita e l' Associazione

Settembrata Abruzzese si riserva il diritto di stampa e divulgazione

nel pieno rispetto delle norme vigenti relative alla privacy e alla titolarità dei

prodotti letterari.

6. La commissione giudicatrice sarà composta da cinque membri scelti tra

personalità del mondo accademico e della cultura regionale. Tutte le

decisioni della commissione saranno insindacabili ed inappellabili.

7. La cerimonia di premiazione, che prevede premi di varia natura ed attestati

di benemerenza, si terrà presso l'AURUM, Largo Gardone Riviera, a

Pescara, sabato 29 GIUGNO 2024, alle ore 21.00.