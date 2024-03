'Facilitatore digitale', avviso pubblico di Abruzzo Progetti

Abruzzo Progetti, società per azioni in house della Regione, ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla istituzione di un albo per il reperimento di figure professionali da destinare alla innovativa figura del “Facilitatore digitale”: questo in attuazione del progetto denominato "Rete di servizi di facilitazione digitale Regione Abruzzo - misura 1.7.2.” promosso dalla Regione Abruzzo nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e che mira a diffondere le nuove tecnologie informatiche e il loro corretto utilizzo sul territorio regionale, soprattutto per le zone più interne.

Lo rende noto l'amministratore unico della società regionale, Andrea Di Biase. La relativa convenzione con la Regione Abruzzo è stata firmata nello scorso mese di dicembre e l'Avviso giunge al seguito di tutta una serie di attività già realizzate da Abruzzo Progetti S.p.A. e prodromiche allo stesso.

"Anche questa iniziativa - spiega l'ingegnere Di Biase - deve essere inquadrata nell'importante piano di rilancio complessivo che da tempo stiamo mettendo in atto grazie alla determinante volontà politica ed amministrativa dell'ente regionale, in particolare dal presidente Marco Marsilio. Nello specifico, per la prima volta, Abruzzo Progetti S.p.A. si occuperà direttamente di attuare una misura dal risvolto sociale molto rilevante e concreto, a fronte delle attività prevalentemente tecniche e amministrative che usualmente affronta, facendo da supporto agli uffici regionali e comunali". Di Biase sottolinea che "il ruolo del facilitatore digitale sarà quello di avvicinare, il più possibile, i cittadini alle attuali tecnologie informatiche, e spiegarne il concreto utilizzo, anche raggiungendo le zone più impervie della quattro province della regione, attraverso l'istituzione di numerosi 'punti di facilitazione' in cui proporre ed attuare moduli formativi". Per raggiungere l'obiettivo la Società si è dotata di uno specifico e nutrito gruppo lavoro che ha deciso di destinare al progetto del PNRR, "anche alla luce dei selettivi target da raggiungere per la efficace realizzazione della importante iniziativa".

L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Abruzzo Progetti S.p.A.: https://www.abruzzoprogettispa.it