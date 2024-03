Abruzzo in evidenza al Torneo delle Regioni

Continua in positivo l’avventura dell’Abruzzo nel 60° Torneo delle Regioni in corso in Liguria.

Due vittorie convincenti dell’Under 15 e dell’Under 19 – entrambe con grandissime chance di passaggio del turno – hanno illuminato la giornata delle selezioni regionali, resa ancor più positiva dall’ottimo risultato (1-1) della Femminile contro le quotate trentine. Battuta d’arresto per l’Under 17, sconfitta 1-0 in una gara da classico pareggio ad occhiali, e la selezione Esport, superata proprio negli ultimi minuti dalla Campania (sconfitta poi dal Lazio nella finalissima).

Nella giornata di lunedì, in cui l’Abruzzo sfiderà i padroni di casa della Liguria, sapremo quali Rappresentative accederanno ai Quarti di Finale del torneo.

UNDER 15

Abruzzo-Cpa Trento 3-1

Reti: 8′ e 16′ Ettorre (A), 24′ Nadi (A), 21′ st rigore Bertamini (T)

Abruzzo: Liberatoscioli (38′ st Tirone), Bomba (27′ st Okoroji), Ettorre (24′ st D’Errico), Giosaffatto F., Giosaffatto D., Monga (36′ st Capozzi), Nadi, Reale (36′ st Di Giannantonio), Rebega (14′ st Scognamiglio), Ruggieri Conte, Seputis (6′ st Cannarozzi). A disposizione: Fragassi, Bove. Allenatore: Pasquale Villa

Cpa Trento: Peroni, Bertamini (22′ st Schivalocchi), Cacucciolo, Depentori, Facchetti (11st Novelli), Garofalo (8′ st Girardi), Lakhal, Mattuzzi (18′ st Selmani), Pellizzari (18′ st Boccagni), Vaccari (11′ st Beltramolli), Zampiccoli (18′ st Merz). A disposizione: Morghen, Casatta. Allenatore: Giuseppe Endrighi.

UNDER 17

Abruzzo-Cpa Trento 0-1

Rete: 23′ st Zurlo (T)

Abruzzo: Ruscitti, Coletti (1′ st Ciaccia), D’Isidoro (24′ st Salerno), De Luca (15′ st Valentini), Gabriele, Giunchedi (1′ st Di Carlo), Mancini (15′ st Di Felice), Neri (1′ st De Angelis), Pomposo (24′ st Aruffo), Taddei, Ulissi. A disposizione: Pasqua, De Risio. Allenatore: Francesco Marchetti

Cpa Trento: Maestri, Battisti, Benedetti (36′ st Decarli), Carluccio, Cereghini, Coser, El Asraoui, Mozzi (18′ st Chefiri), Tognolli, Torre (3′ st Tcaci), Zurlo. A disposizione: Weber, Bonazza, Boninsegna, Fracchetti, Pierro, Tolettini. Allenatore: Athos Grandi

FEMMINILE

Abruzzo-Cpa Trento 1-1

Reti: 34′ Marra (A), 24′ st Slomic (T)

Abruzzo: Neri, Croci (26′ st Valente), Di Lenardo, Farina, Lanci (12′ st Di Credico), Liberatore, Marra, Meletti, Passeri, Rossi, Vagnoni (22′ st Muscella). A disposizione: Pricop, D’Agostino, Lekhlili, Moriconi, Nuccetelli, Truisi. Allenatore: Rocco Majo

Cpa Trento: Panizza, Antolini, Carabelli, Comandella, De Pellegrini, Lucchetta, Manica, Pace I., Pace M., Scarazzini, Slomic. A disposizione: Dal Fiume, Bertè, Bonella, Bouaouni, Campan, Farina, Righi, Veronesi, Zenobi. Allenatore: Roberto Genta

UNDER 19

Abruzzo-Cpa Trento 4-1

Reti: 7′ e 21′ Faiella (A), 7′ st Patrizi (A), 31′ st Meola (A), 46′ st Jand (T)

Abruzzo: Brassetti, Bozzolini, Cutilli, D’Amore (10′ st Larivera), Della Sala, Di Giuseppe (33′ st Tiberi), Faiella (10′ st Valerio), Oddi (18′ st Damiani), Patrizi (18′ st Meola), Ricci, Vespasiano. A disposizione: Di Donato, Corrado, Di Tommaso, Priori. Allenatore: Marcello Di Camillo

Cpa Trento: Baron, Casagrande, Celia, D’Agostino, Amorth (39′ st El Guerouani), Franceschi (1′ st Righi), Manfredi, Nervo (1′ st Prantil), Scirè, Spangaro (20′ st Jand), Valduga. A disposizione: Manica, Dalfovo, Nuvoloni, Rigatti, Stracchi. Allenatore: Florio Maran

