Rilascio passaporti, ridotti i tempi di attesa

La Questura di Pescara, per fare fronte alle numerose richieste di rilascio del passaporto, ha adottato alcune iniziative che hanno permesso di ridurre drasticamente i tempi di attesa.

In particolare, il Questore Carlo Solimene ha raddoppiato l’organico del personale dell’Ufficio Passaporti, estendendo l’orario di apertura a tutte le mattine dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, e a tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17, con un incremento considerevole di posti per appuntamento sull’agenda online.

Inoltre, come previsto dall’iniziativa nazionale del Ministero dell’Interno, è stata attivata la nuova opzione “Appuntamenti prioritari” che consente di ottenere un appuntamento nel brevissimo periodo a coloro che hanno necessità di partire entro i successivi 30 giorni.

RIEPILOGANDO:

1) Le istanze di rilascio passaporto possono essere presentate previo appuntamento on line sul sito https://passaportonline.poliziadistato.it;

2) Se si ha la necessità di avere il passaporto entro 30 giorni, l’utente ha la possibilità di prendere un appuntamento nell’agenda on line dedicata alle urgenze;

3) Se si ha poi la necessità di avere il passaporto entro 15 gg per motivi di lavoro, di salute, di turismo o altro e l’agenda on line prioritaria non fornisce una data utile, l’utente potrà compilare e stampare un’autocertificazione da presentare, insieme alla documentazione che comprova l’urgenza, all’Ufficio Passaporti che provvederà comunque a soddisfare l’esigenza secondo i tempi dettati dall’emergenza.