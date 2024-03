DÃ  in escandescenze al pronto soccorso e tira fuori un coltello: 46enne arrestato dalla polizia

La polizia di Pescara ha arrestato un 46enne, già noto alle forze dell'ordine, per resistenza a Pubblico Ufficiale. L'uomo è stato inoltre denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio e possesso di oggetti atti ad offendere. Tutto è iniziato nella tarda serata di ieri, quando la Squadra Volante è intervenuta presso il Pronto Soccorso, dove era stata segnalata la presenza di un paziente in escandescenze.

Il 46enne era giunto poco prima all'ospedale e, dopo essere stato visitato, aveva preteso di essere ricoverato. Per ottenere quanto richiesto, aveva iniziato a minacciare di autolesionarsi, mostrando un coltello. Dopo aver ricevuto la segnalazione, le pattuglie sono intervenute sul posto, tentando di riportarlo alla calma ma senza successo.

Poco dopo l’uomo, che continuava a brandire il coltello, è stato avvicinato in sicurezza dagli agenti che, coordinandosi, sono riuscite a bloccarlo e disarmarlo. Il 46enne è stato così tratto in arresto per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato, come detto, in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio e possesso di oggetto atto ad offendere.