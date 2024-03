Si introduce in uno stabilimento balneare ma fa scattare lâ€™allarme, 32enne in manette

Durante la scorsa notte, la Squadra Volante di Pescara ha tratto in arresto un 32enne, destinatario della misura restrittiva della custodia cautelare in carcere. Alle ore 3 gli agenti sono intervenuti in uno stabilimento balneare del lungomare centro-nord dopo che era scattato il sistema di allarme. Arrivati immediatamente sul posto insieme al personale dell’istituto di vigilanza, i poliziotti sono entrati nell’attività commerciale, dove si era nel frattempo introdotto un uomo, presumibilmente per rubare.

Si trattava appunto del 32enne, che è stato bloccato e accompagnato in Questura. Essendo privo di documenti utili alla sua identificazione, è stato sottoposto a foto segnalamento. Gli accertamenti di rito hanno permesso di verificare che il giovane era destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Roma, quale aggravamento della precedente misura. L’arrestato, che ha svariati precedenti, è stato pertanto accompagnato nel carcere di San Donato.