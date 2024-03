Avviso borsa di studio "IoStudio" a Montesilvano, annualitÃ  2023/2024: le novitÃ 

In relazione all'attribuzione di una borsa di studio a favore di studenti di scuola superiore si precisa che, diversamente da quanto previsto in precedenza, la Giunta Regionale ha stabilito che potranno accedere al beneficio in questione le studentesse e gli studenti che non abbiano usufruito nel medesimo anno scolastico di riferimento (anno scolastico 2023/2024), di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l'acquisto dei libri di testo. Diversamente dagli anni precedenti, i genitori o gli studenti maggiorenni dovranno inoltrare la domanda di accesso alla borsa di studio attraverso il modulo di domanda che è possibile scaricare cliccando sul sito del Comune di Montesilvano.

La domanda può essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune o attraverso posta elettronica certificata, entro il termine perentorio dell'8 aprile 2024. I requisiti di accesso sono:

- Residenza nel Comune di Montesilvano

- Frequenza di un Istituto Secondario di Secondo Grado Statale o Paritario appartenente al sistema nazionale di istruzione, nell'anno scolastico 2023/2024

- ISEE fino a € 10.000 in corso di validità