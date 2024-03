“Entro il mese di aprile procederemo con 4 sfratti esecutivi da alloggi popolari, fra cui 3 abusivi. Una volta eseguiti, riusciremo a toccare un record storico: zero occupazioni in una città di 54.000 abitanti (senza dimenticare il maxi-sgombero di via Lazio 61). L'emergenza abitativa, per quanto dolorosa, non può giustificare atti contrari alla legge”.

E' quanto annuncia, sul suo profilo Facebook, il consigliere comunale di Montesilvano Marco Forconi (foto), che ha la delega alla legalità.