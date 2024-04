Avviata la riqualificazione della SP 35 "Catignano Tarallo"

Il presidente della Provincia Ottavio De Martinis, insieme al sindaco di Catignano Enrico Valentini, al dirigente tecnico provinciale l'ingegnere Marco Scorrano e ai tecnici Mauro Di Blasio e Valentina Scutti, ha dato il via ai lavori di riqualificazione della SP 35 "Catignano Tarallo", importante arteria di collegamento tra la Val Pescara e l' area vestina.

La consegna dei lavori, alla quale hanno presenziato anche i responsabili dell'impresa esecutrice Strade e Ambiente Srl e Pamela Giancola, direttore dei lavori, rappresenta tanto in termini di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità provinciale. L'intervento, finanziato con risorse PNRR per il tramite della Regione Abruzzo, Agenzia regionale di Protezione civile, consentirà il consolidamento e il ripristino del tratto in questione, interessato da importanti dissesti idrogeologici.

Inoltre, sulla stessa arteria si procederà alla regimentazione delle acque superficiali e profonde oltre al ripristino e al consolidamento del piano stradale. Un intervento del valore di 931.533,44 euro, la cui scadenza è prevista per il prossimo mese di ottobre. De Martinis parla della “ennesima opera effettuata in questi anni dall'ente Provincia per il quale rivolgo un sentito ringraziamento a quanti, insieme a me, stanno operando per assicurare al territorio una viabilità più agevole e sicura”.