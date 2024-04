Giornate di open day degli asili nido comunali: il calendario completo

L’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Pescara, Gianni Santilli, comunica che sono state programmate le giornate di open day degli asili nido comunali. Il nido d’infanzia si propone come agenzia socio-educativa per la prima infanzia di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo psico-emotivo e relazionale dei bambini. Per questo, l’amministrazione vuole accompagnare le famiglie nella scelta del percorso educativo più idoneo per i propri figli attraverso giornate di open day dedicate alla conoscenza delle strutture, del personale e dei percorsi educativi proposti dai vari nidi.

Gli open day si terranno in presenza presso gli asili nido, durante il mese di aprile. Per questioni organizzative, si chiede ai genitori di contattare telefonicamente le strutture d’interesse per concordare con il personale la fascia oraria della visita presso la struttura. Di seguito il calendario degli open day dei singoli nidi:

ASILO NIDO “LA CONCHIGLIA” (fascia di età 3/36 mesi)

Pescara – Via A. Vespucci, 154 - Tel. 085/6922987

· 18 APRILE 2024 dalle ore 17:00 alle ore 18:30

· 23 APRILE 2024 dalle ore 17:00 alle ore 18:30

· 30 APRILE 2024 dalle ore 17:00 alle ore 18:30

ASILO NIDO “IL BRUCO” (fascia di età 3/36 mesi)

Pescara – Via Rigopiano, 90 - Tel. 340/6212270

· 10 APRILE dalle ore 16:30 alle ore 19:00

· 20 APRILE dalle ore 9:30 alle ore 12:30

ASILO NIDO “CIPÌ” (fascia di età 3/36 mesi)

Pescara – Via C.A. Dalla Chiesa, 54 - Tel. 340/6212270

· 20 APRILE dalle ore 9:30 alle ore 12:30

· 23 APRILE dalle ore 16:45 alle ore 19:15

ASILO NIDO “LA MIMOSA” (fascia di età 13/36 mesi)

Pescara – B. Croce, 98 - Tel. 085/6922138 o Tel. 320/9532942

· 18 APRILE 2024 dalle ore 16:30 alle ore 19:00

· 20 APRILE 2024 dalle ore 9:00 alle ore 12:30

ASILO NIDO “RAGGIO DI SOLE’” (fascia di età 13/36 mesi)

Pescara – Via Colle Marino, 143 - Tel. 085/77855 o Tel. 3899618572

· 13 APRILE dalle ore 9:00 alle ore 12:30

· 17 APRILE dalle ore 16:30 alle ore 19:00

ASILO NIDO “L’AQUILONE” (fascia di età 13/36 mesi)

Pescara – Via Del Santuario, 176 - Tel. 085/4170081 o Tel. 348/7985556

· 18 APRILE 2024 dalle ore 16:30 alle ore 18:30

· 20 APRILE dalle ore 9:30 alle ore 12:00

ASILO NIDO “IL GABBIANO” (fascia di età 13/36 mesi)

Pescara – Via Cecco Angiolieri, 1 - Tel. 350/9712414

· 20 APRILE dalle ore 10:30 alle ore 12:30

· 27 APRILE dalle ore 10:30 alle ore 12:30