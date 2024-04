Spazzatrice della Ambiente Spa a fuoco in via Monte Camicia

Nella prima mattinata di oggi, 5 aprile, intorno alle ore 7.15 una spazzatrice della Ambiente Spa ha preso fuoco mentre era in funzione per assicurare il servizio di pulizia lungo via Monte Camicia. Fortunatamente l'operatore alla guida del mezzo non è rimasto coinvolto nell'incendio e non ci sono stati feriti.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, e una pattuglia della polizia locale, che ha transennato tutta l'area interessata e chiuso la strada al traffico. La Sicurezza e Ambiente, invece, si è occupata di ripulire e bonificare tutta l'area dai detriti e dai residui del rogo. Da chiarire ancora le cause che hanno determinato le fiamme; non è da escludere il corto circuito.