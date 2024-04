Cartoons On The Bay, a Sara Pichelli il Premio Sergio Bonelli 2024

Sarà assegnato a Sara Pichelli il Premio Sergio Bonelli 2024. Tra i fumettisti italiani più apprezzati al mondo, artista Marvel dal 2008, Sara Pichelli lavora su testate di alto profilo come X-men, GOTG, Spider-Man e lega il suo nome principalmente al successo di M. Morales che co-crea insieme a B. M. Bendis nel 2012, anno in cui vince due Stan Lee Awards e un Eagle Award.

L’assegnazione del prestigioso riconoscimento all’artista è stata decisa dalla giuria composta da Davide Bonelli e Michele Masiero, rispettivamente editore e direttore generale della Sergio Bonelli Editore, dal direttore di Creativa Rai Pierluigi Colantoni, dal direttore Contenuti Digitali e Transmediali Rai Maurizio Imbriale e dal direttore artistico di Cartoons On The Bay Roberto Genovesi. Nato dalla collaborazione tra Cartoons on the Bay e Sergio Bonelli Editore, giunto alla terza edizione, il riconoscimento sarà consegnato venerdì 30 maggio all’Aurum di Pescara nel corso della 28esima edizione del Festival.