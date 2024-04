Contributi per trasporto delle persone disabili a Montesilvano, al via le domande

Il Comune di Montesilvano informa che è possibile presentare nuove domande per la concessione di contributi a sostegno delle spese di trasporto delle persone disabili frequentanti strutture riabilitative nel secondo semestre 2023. “Dopo le numerose richieste da parte di famiglie con persone disabili – ha affermato il consigliere delegato alla disabilità Giuseppe Manganiello - è stato riaperto il bando scaduto lo scorso 1° marzo relativo alla concessione di contributi a sostegno delle spese di trasporto verso i centri di riabilitazione. In questo modo sarà possibile supportare ulteriori famiglie”.

Premesso che l’art. 18 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento del servizio di trasporto sociale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 123 del 29/12/2015 prevede un rimborso spese di viaggio per soggetti portatori di handicap grave (Legge 104/’92) che effettuino cure riabilitative presso centri terapeutici specializzati situati nel Comune di Montesilvano o in Comuni limitrofi, oggettivamente impossibilitati all’utilizzo di altre modalità di trasporto. Dato atto che il contributo viene erogato solo ed esclusivamente in caso di oggettiva e documentata impossibilità, da parte dell’utente, ad usufruire di altre modalità di trasporto e limitatamente alla disponibilità finanziaria dell’Ente.

I soggetti che intendano beneficiare del contributo in oggetto devono inoltrare domanda al Comune di Montesilvano, corredata dalla seguente documentazione:

• a) motivata dichiarazione da parte del richiedente che attesti, sotto la propria responsabilità, l’impossibilità di fruizione del servizio erogato dai centri di riabilitazione;

• b) certificazione attestante la sussistenza dell’handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92;

• c) certificazione rilasciata dal centro di riabilitazione attestante il numero di sedute effettuate dal 01/07/2023 al 31/12/2023;

• d) attestazione ISEE ordinario anno 2023;

• e) carta d’identità

In caso di documentazione incompleta, non integrata su richiesta dell’Ufficio preposto, l’istanza sarà ritenuta non ammissibile.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato perentoriamente per il 19 aprile. La domanda per l’ammissione al contributo dovrà essere compilata sul modello allegato al presente avviso, scaricabile sul sito del Comune di Montesilvano. Per maggiori informazioni, rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Disabilità del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 - tel. 085/4481482.