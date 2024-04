Al via il rifacimento dell'asfalto in via Salara Vecchia

Ha preso il via oggi l'intervento del Comune in via Salara Vecchia per la riqualificazione stradale. Dalla zona della Polgai fino all'incrocio con via Fosso Cavone si sta provvedendo alla scarifica, cioè all'eliminazione dell'asfalto esistente, per poi realizzare il nuovo asfalto, a partire da domani. Su un primo tratto sarà riasfaltata l'intera carreggiata, su una seconda porzione si interverrà solo sui tratti danneggiati, prima con la scarifica e poi con l'asfalto. A parlare dell'intervento sono il sindaco Carlo Masci e l'assessore alle Manutenzioni Adelchi Sulpizio sottolineando che tutto dovrebbe concludersi entro questa settimana.

Sindaco e assessore ricordano che nel bilancio dei lavori stradali dell'ultimo periodo rientrano anche altre due arterie dei Colli dove era indispensabile rimettere a nuovo l'asfalto e cioè strada vicinale Colle Cervone e un tratto di via Colle Scorrano. Vanno avanti anche i lavori per la nuova segnaletica che vedono impegnate due squadre, ogni giorno. Tra le strade dove gli addetti hanno già completato l'intervento ci sono la cosiddetta "strada pendolo", e poi via Prati e viale Pindaro, mentre i lavori sono in corso in via Nicola Fabrizi e via Aldo Moro e presto gli operai arriveranno anche in via dei Marsi, nella zona sud, che il Comune ha già provveduto a riqualificare.

"Una miriade di interventi in tutta la città per aumentare la sicurezza delle nostre strade. Contiamo di affrontare e risolvere le situazioni più critiche, con la consapevolezza che il territorio comunale è ampio ma con la determinazione di voler arrivare ovunque, seguendo ovviamente una scala di priorità", fanno notare sindaco e assessore.