Ambiente spa sullo sciopero dell'11 aprile: “Abbiamo precettato parte del personale”

"In merito allo sciopero indetto dai sindacati CGIL e UIL per la giornata di giovedi 11 aprile, e che ovviamente coinvolgerà anche la nostra azienda, a nome di Ambiente s.p.a. che è tenuta a garantire i servizi minimi essenziali per l'igiene delle città e delle persone, comunichiamo che abbiamo proceduto, secondo la legge, alla precettazione di parte del personale affinché appunto vengano garantiti i servizi basilari ad esempio per strutture sanitarie, utenze scolastiche, stazione, mense. Per le attività ordinarie non svolte venerdì 11 e che determineranno disagi ai cittadini, provvederemo gradualmente a riportare alla normalità le attività del nostro servizio. Con l'occasione invitiamo i cittadini in queste ore ad evitare di introdurre nei cassonetti materiali voluminosi che sottraggono spazio ai rifiuti e di abbandonare i rifiuti fuori dai cassonetti, magari trattenendo per qualche ora in più presso la propria abitazione quelli non putrescibili (plastica, carta, vetro etc.)".

E' quanto dichiara in una nota il presidente di Ambiente s.p.a. Riccardo Chiavaroli, sullo sciopero di venerdì 11 aprile.