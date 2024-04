A CittÃ  Sant'Angelo modifiche alla viabilitÃ  per lavori urgenti dell'Aca

A Città Sant'Angelo sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità di Strada della Minerva e del tratto di Corso Vittorio Emanuele che si estende dall’innesto con Strada Grottone fino all’intersezione con Via Licinia per lavori urgenti dell'ACA SpA.

Dalle ore 7:30 alle ore 13:30 di giovedì 11 aprile ci sarà la temporanea sospensione della circolazione di tutti i veicoli nel tratto di Via della Minerva che si estende dal civico n. 4 fino all’innesto con Corso Vittorio Emanuele, per consentire l’esecuzione degli urgenti lavori di riparazione comunicati da ACA SpA, sarà consentito esclusivamente il transito dei veicoli al servizio dei lavori.

Dalle ore 7:30 alle ore 13:30 di giovedì 11 aprile è in programma l’istituzione del doppio senso di marcia nel tratto di Via della Minerva che si estende dal civico n. 5 fino all’innesto con Porta Casale e nel tratto di Salita di Porta Casale fino all’innesto con via Circonvallazione

Dalle ore 7:30 alle ore 13:30 di giovedì 11 aprile verrà infine istituito il doppio senso di marcia nel tratto di Corso Vittorio Emanuele che si estende dall’innesto con Strada Grottone fino all’intersezione con Via Licinia.