Consiglio regionale: Sospiri rieletto presidente dell'assemblea

Lorenzo Sospiri, esponente pescarese di Forza Italia, è stato confermato alla presidenza del consiglio regionale abruzzese.

Ci sono volute quattro votazioni per eleggerlo con i soli voti della maggioranza di centrodestra che alle elezioni del 10 marzo ha conquistato lo storico bis: 17 i voti favorevoli e 13 le schede bianche delle opposizioni del campo largo che con il leader e candidato alla presidenza hanno declinato l'invito del presidente, Marco Marsilio, a convergere solo alla quarta votazione su Sospiri.

Per la prima volta nella storia della regione il presidente dell'assemblea non viene votato al primo scrutinio, quando servono 21 voti per eleggerlo.