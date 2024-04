Masci a Gaeta per parlare della bandiera blu di Pescara

A Gaeta si è tenuto il 3° Summit Nazionale sull’Economia del Mare Blue Forum “Investiamo nell’Economia del Mare” e la Giornata Nazionale del Mare. Il sindaco Carlo Masci è stato invitato come relatore nella tavola rotonda dal titolo “Educational Bandiera Blu - il ruolo dell’educazione”.

Queste le parole di Masci: “Una grande soddisfazione per me e un motivo di orgoglio per la città di Pescara. Siamo diventati un punto di riferimento a livello nazionale sulle tematiche della sostenibilità ambientale, le altre città ci chiedono una consulenza per provare a raggiungere gli obiettivi che noi abbiamo colto in tempi record”.

Secondo Masci “stiamo costruendo il futuro per le prossime generazioni e lo facciamo con fatti concreti. La Bandiera Blu e il progetto Eco-School non solo ci certificano il buon lavoro svolto per il rispetto dell’ambiente, ma rappresentano un volano per l’economia del nostro territorio. Dispiace che i nostri avversari, invece di essere contenti da pescaresi per i traguardi della nostra città, non perdano occasione per criticare, anche quando ci sarebbero buoni motivi per gioire insieme”.