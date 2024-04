“La donna nel mondo del lavoro”, incontro pubblico in Comune

“La donna nel mondo del lavoro”. È questo il titolo dell’incontro pubblico organizzato per venerdì 12 aprile, in Comune, alle ore 9.30 nella sala consiliare. Un'iniziativa della commissione Pari opportunità, presieduta da Maria Luigia Montopolino, che modererà l'incontro.

“Vogliamo approfondire un tema a cui tengo molto e cioè la differenza, che si avverte molto ancora oggi, fra donna e uomo nel mondo del lavoro. Nel 2024 molti uomini continuano a non accettare che le donne facciano carriera ed è una realtà il pay gender gap, una differenza di genere nella retribuzione tra uomini e donne che non dovrebbe esistere, mentre si dovrebbe puntare molto sulle iniziative per favorire le donne che lavorano, consentendo loro di coniugare con la vita occupazionale e quella privata. Per dare una risposta a tanti interrogativi e promuovere una riflessione abbiamo voluto affrontare la questione delle donne nel mondo del lavoro sotto diversi punti di vista: legale, psicologico e sociale dando la parola anche alle imprese”, spiega Montopolino.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Carlo Masci, dell’assessore alle politiche sociali Adelchi Sulpizio e dell’assessore alle pari opportunità Nicoletta Di Nisio, ci saranno questi interventi:

Francesca DI TONNO - Confindustria Abruzzo Medio Adriatico “Le Imprenditrici Confindustria Abruzzo Medio Adriatico”

Roberto VERALDI - Professore in Sociologia dello sviluppo economico, dell’Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara

Chiara SABATINI - Segretaria della Fondazione Forum Aterni e componente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Pescara

Chiara FASCIANI - Sociologa, esperta in Politiche e management per il Welfare

Michela CORTINI - Professore Ordinario in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, dell’Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara

Negli intervalli è previsto un recital di poesia a cura dell’artista Lucilla Luciani.