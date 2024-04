Alle porte una grande stagione di mobilitazione per la Cgil

Ascoltare, proporre, confrontarsi, agire. Sono queste le azioni portate avanti dalla Cgil per arrivare a soluzioni condivise per il benessere della collettività su una serie di temi sensibili. E’ questo in sintesi il senso delle assemblee territoriali indette dalla Cgil Pescara che si terranno, rispettivamente, il 15 aprile a Pescara (ore 18 – Salone L. Lama, via B. Croce 108); il 16 aprile a Popoli (ore 17 sala polivalente Gran Guizza viale della stazione B. Buozzi), il 18 aprile a Penne (ore 17 sala polivalente Piazza Luca da Penne).

Una serie di incontri con lavoratrici, lavoratori, disoccupati, pensionati, cittadini, associazioni per approfondire i temi delle rivendicazioni in materia di salute e sicurezza, diritto alla cura e sanità pubblica, riforma fiscale e tutela dei salari, difesa della Costituzione.

Alle porte una stagione importante di lotte e di mobilitazione che si avvarrà di tutti gli strumenti a disposizione del sindacato, dalle iniziative, alle assemblee, dagli scioperi, alle manifestazioni nazionali, dall’impegno per il rinnovo dei contratti, alla raccolta delle firme per i quattro referendum che si andranno a proporre (Al centro la tutela contro i licenziamenti illegittimi, il superamento della precarietà, la sicurezza nel lavoro in appalto).

Un calendario che prevede nell’immediato lo sciopero nazionale dell’11 aprile e la manifestazione nazionale del 20 aprile a Roma (entrambe congiuntamente con la Uil) e la manifestazione nazionale “La via Maestra” del 25 maggio a Napoli. Infine la Cgil Pescara, insieme all’Anpi Pescara, renderà noti a breve tutti i dettagli legati alle celebrazioni per il 25 aprile.