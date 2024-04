A Spoltore un corso gratuito di educazione cinofila

Dal 13 aprile inizia il corso gratuito di “Educazione e cultura cinofila” organizzato con il patrocinio del Comune di Spoltore: l’appuntamento è in Sala Consiliare dalle 15 alle 17 con Marco Di Cesare, Giampietro Panzetti e Anna Amicone. I tre esperti affronteranno vari temi, dai problemi della quotidianità agli strumenti per garantire il benessere psicofisico del cane.

Si parlerà inoltre delle diverse razze, di come gli animali percepiscono le emozioni e dei metodi per comunicare con loro. Per informazioni e iscrizioni bisogna chiamare il numero 329/7834226

chiama ora

In una nota viene precisato che questo è il “primo percorso informativo tutto dedicato ai cittadini che vogliono avere un informazione più ampia sui cani e come conoscerli meglio. Grazie al Comune di Comune di Spoltore per credere in questa iniziativa e al benessere dei nostri cani”.