Manutenzione sentieri e percorsi nel Parco Maiella: incontro con il Club Alpino Italiano e le associazioni

Nella Sede operativa dell’Abbazia di Santo Spirito al Morrone, il Parco Maiella ha incontrato il Club Alpino Italiano – Gruppo Abruzzo, le associazioni del territorio e le imprese del settore per organizzare e pianificare gli interventi di manutenzione ordinaria sui sentieri e percorsi presenti nel territorio del Parco, nell’imminenza della stagione estiva.

Il presidente Lucio Zazzara ha evidenziato la proficua ed intensa collaborazione tra Ente Parco, Comuni, Associazioni, imprese per garantire la copertura degli interventi sul più ampio numero di sentieri e percorsi, ed ha ringraziato per la disponibilità dimostrata dai presenti, che, anche quest’anno, dedicheranno il loro lavoro per curare la segnaletica, sistemare i percorsi, rilevare criticità.

Nella sua relazione, il direttore Luciano Di Martino, nell’analizzare i punti di forza e di debolezza degli interventi dello scorso anno, ha sottolineato l’esigenza di un coordinamento puntuale e tempestivo, ha riscontrato le richieste di altre imprese ed Associazioni interessate alle operazioni di manutenzione, oltre all’ormai consolidato rapporto con il Gruppo Abruzzo del Club Alpino Italiano e le sue sezioni locali, confermando altresì che le attività inizieranno nelle prossime settimane.

All’incontro hanno partecipato Francesco Sulpizio, Presidente del CAI Abruzzo, Roberto Bezzu della sezione CAI di Sulmona, i referenti delle associazioni ed imprese Archeoclub Vado del Ceraso Piano d’Orta di Bolognano, Equisef s.s.d. di Pescocostanzo, Fitness Center Aventino di Palena, Folletti del Morrone di Tocco da Casauria, GEM di Chieti, Green Bike di Pratola Peligna, Gruppo Alpini Santa Maria Arabona di Manoppello, Maiella Bike Adventures di Lettomanoppello, Pro Loco di Serramonacesca, RideBoccadiValle di Scafa, Vivere la Montagna di Pizzoferrato, Agricola Raulli di Tocco da Casauria, Antonio Zappa di Pescocostanzo, Coop. Majambiente di Caramanico Terme, Coop. Majella di Lama dei Peligni, Maiella Escursioni di Palena, Michela Pasquarelli.