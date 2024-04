Pescara Pallanuoto, rialzati: contro il Villa York per difendere il secondo posto

Deve reagire il Pescara Nuoto e Pallanuoto, che dopo lo scivolone di sabato scorso in casa della Libertas Roma Eur stamani alle 12.45 affronta ad Avezzano il Villa York nella 15^ giornata del campionato di Serie B, girone 3. Una sfida che mette in palio non solo il secondo posto, ma anche qualcosa in più. Il Delfino, vincendo, non solo metterebbe una seria ipoteca sulla seconda piazza, ma con tre giornate ancora da disputare avrebbe la possibilità di giocarsi nel turno successivo, sempre in casa, la prima posizione contro il Wp Bari.

In questo momento, infatti, la classifica davanti è corta: i pugliesi guidano con 33 punti, Pescara a quota 30 e una lunghezza dietro il Villa York. Tutto aperto dunque, ma ora che siamo arrivati al momento decisivo della stagione serve una squadra diversa rispetto a quella vista sette giorni fa. All'andata, le due trasferte contro Villa York e Bari segnarono il primo momento di difficoltà dei biancazzurri, fino a quel punto imbattuti.

Ora l'auspicio è che il vento possa girare dalla parte dei biancazzurri. Le uniche novità rispetto alla squadra vista sabato scorso contro la Libertas Roma sono i rientri di Di Febbo e D'Incecco. La partita tra Pescara N e PN e Villa York verrà trasmessa in diretta streaming sulla nostra pagina facebbok a partire dalle ore 12,45.