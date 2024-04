Marsilio: "Confronto e condivisione sulle sfide che ci attendono"

"Oggi abbiamo avuto la prima seduta informale della nuova Giunta regionale. È stato un momento importante di condivisione e confronto sulle sfide che ci attendono. Sono fiducioso nel lavoro che faremo insieme per il bene della nostra regione. Ogni nuovo inizio porta con sé la speranza di nuove opportunità e di crescita". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della prima seduta informale di giunta che si è tenuta ieri all'Aquila, a Palazzo Silone, e alla quale hanno partecipato assessori e direttori regionali.

"Speriamo che i nuovi innesti - ha aggiunto Marsilio - possano inserire ulteriore entusiasmo e aiutare i più sperimentati a tenere il ritmo e a conservare lo smalto che serve perché non ci si può mai abituare o accontentare di far diventare questa attività come fosse un mestiere. È una vera e propria missione governare e servire il proprio popolo. Altrimenti ci si inaridisce e si rischia di farsi travolgere dalla burocrazia e dalla stanchezza. Invece bisogna sempre mantenere forte e vivo l'entusiasmo".