La psicologa Marta Di Meo all'università d'Annunzio per parlare di comunicazione

La psicologa noccianese Marta Di Meo, una delle massime esperte europee di mutismo selettivo, ha tenuto una lezione sulla comunicazione all'ateneo d'Annunzio di Chieti per il corso di laurea in Sociologia, più precisamente nelle materie "Sociologia della Violenza" e "Sociologia Penitenziaria".

“È stata una grande emozione tornare all'università, 20 anni dopo, come docente. Per me, che ho studiato proprio lì, laureandomi poi in Psicologia, si è trattato senza dubbio di un onore ma anche di un bel tuffo nei ricordi. Ne e' scaturita una lezione molto bella. Ringrazio l'ateneo d'Annunzio per avermi dato questa preziosa opportunità professionale”, dichiara la dottoressa Di Meo, da noi contattata.