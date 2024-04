Salvata una donna con il volto tumefatto, marito arrestato in flagranza di reato

Ieri mattina a Montesilvano, intorno a mezzogiorno, ancora un arresto per maltrattamenti contro familiari. Un equipaggio della Radiomobile dei Carabinieri ha fatto scattare le manette ai polsi di un 34enne, beccato nella piena flagranza di reato. I militari dell'Arma hanno fatto appena in tempo, infatti, grazie alle urla della donna provenienti dall'interno del condominio dove abita la coppia, a trarla in salvo dall'ira violenta del marito che nel frattempo le aveva causato tumefazioni diffuse al volto con violenti pugni.

Un occhio pesto e lividi ovunque, la malcapitata è stata immediatamente trasportata presso l'ospedale di Pescara, dove ha ricevuto le cure del caso ed è stata giudicata guaribile in 21 giorni. Nella ricostruzione della relazione si è accertato che la donna aveva già subito in passato altri maltrattamenti mediante l'uso di violenza fisica e psicologica, consistente in insulti e frasi ingiuriose. L'uomo quindi è stato tratto in arresto con l'accusa di maltrattamenti contro familiari e trattenuto in cella di sicurezza in attesa della convalida, così come disposto dal pubblico ministero di turno presso la Procura di Pescara.