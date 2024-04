Concato, Zarrillo, Cammariere e Bennato tra le star dell'estate montesilvanese

A Montesilvano si è accesa l’estate nella sala consiliare del Palazzo di Città dove, in mattinata, il sindaco Ottavio De Martinis, insieme agli assessori Alessandro Pompei, Adriano Tocco, Valentina Di Felice e Daniela Renisi, ha annunciato i principali eventi della prossima “stagione calda”. Montesilvano vivrà un’estate all'insegna del divertimento e di grandi concerti con alcuni dei più importanti nomi del panorama nazionale e internazionale. Non mancheranno inoltre eventi per i più piccoli nonché gli appuntamenti con l'arte, a cominciare dal ritorno del Diorama Festival e del Pulpa Festival.

Si partirà dai cantautori storici come Fabio Concato, Michele Zarrillo, Sergio Cammariere ed Edoardo Bennato, che saranno rispettivamente in concerto (tutti al Teatro del Mare) il 2 agosto, 15 agosto, 1° agosto e 18 luglio. Tutti i live saranno gratuiti. Al Teatro del Mare arriveranno anche Mietta il 13 luglio e Noemi il 22 agosto. Tra gli altri concerti in programma sono previsti anche nomi come Santi Francesi, Clementino, Camaleonti, Equipe 84, Il Mito New Trolls, Tazenda, Piero Mazzocchetti, Sarah Jane Morris e Nick The Nightfly.

Per i più giovani si ballerà a Ferragosto con Dj Ralf sulla spiaggia Jova Beach. Insomma, ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Intanto Pescara, almeno per il momento, resta a guardare.